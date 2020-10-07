إب.. عصابة تقطع تطلق النار على مواطن بعد نهب كل ما بحوزته

أصيب مواطن بمحافظة إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط اليمن، بجروح خطيرة إثر تعرضه لطلقات نارية من عصابة تقطع مسلحة، الليلة الماضية.



وقالت مصادر محلية في مديرية حبيش (شمال)، إن عصابة تقطع أطلقت النار على المواطن "عبدالله بغال" ماأدى إلى إصابته بجروح بليغة، أثناء تعرضه لعملية نهب بالقوة في إحدى الطرق بين قريتي "صائر"، و"الحقيق" بالمديرية.



وأوضحت المصادر أن المواطن ذهب مع زوجته وعدد من قريباته لزيارة والدته في إحدى قرى مديرية حبيش، وأثناء عودته من الزيارة تعرض لعملية تقطع ونهب وإطلاق نار.



وأضافت أن "بغال" تعرض لعملية تقطع من قبل مسلحين ملثمين، حيث طالبوه بتسليم كل ما لديه تحت تهديد السلاح، حتى الهواتف الخلوية لنسائه، لكنه رفض تسليم هواتف النساء وحاول كشف الأغطية عن وجوه العصابة مادفع بأحد أفراد العصابة إلى إطلاق النار عليه.



وأفادت المصادر بأن العصابة نهبت كل مايملك قبل أن تتمكن من الفرار.



وتزدهر عصابات التقطع والنهب في عدة مديريات في محافظة إب الخاضعة للحوثيين، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة منذ سيطرة المليشيا على المحافظة في أكتوبر 2014م.



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