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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجتماع يبحث سُبل تطوير قطاع الاتصالات بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ترأس محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، والمهندس لطفي باشريف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً ضم الكوادر الفنية بالمؤسسة العامة للاتصالات بالعاصمة .
وكُرس الاجتماع لمناقشة سُبل تطوير قطاع الاتصالات وتحديثه بما يواكب التقنيات المتطورة في دول الجوار وبلدان العالم الأخرى.
وفي الاجتماع، عدّد كوادر المؤسسة جُملة من المشكلات الفنية التي تواجه قطاع الاتصالات وتتسبب في أحايين كثيرة في انقطاع أو بطء أو توقف الخدمة.
وبالمقابل، تم طرح عدد من المقترحات لمعالجة وحل تلك المشكلات والقضاء عليها نهائياً، بالإضافة إلى جُملة من الرؤى والأفكار العملية لتحديث قطاع الاتصالات بالعاصمة
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