محافظ عدن يبحث مع لجنة المعتصمين العسكريين مقترحات لفض الإعتصام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

جدد محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، تأكيده على أحقية العسكريين في المطالبة بحقوقهم المشروعة بالطرق السلمية ، كما أكد على استمرار جهود السلطة المحلية من خلال التواصل مع دولة رئيس الوزراء ووزارة المالية لحل مشكلة مستحقاتهم المالية المتمثلة في الرواتب الشهرية المتوقف صرفها منذ عدة شهور.



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وشدد المحافظ خلال لقائه اليوم بلجنة منبثقة عن الاعتصام برئاسة العميد متقاعد صالح علي زُنقل، رئيس الهيئة العسكرية العليا، على ضرورة مراعاة عدم تأثير تلك الفعاليات على العاصمة ومرافقها الحيوية.

ومن جانبه عبّر اللواء صالح علي زُنقل، عن عظيم شكر وامتنان الضباط والأفراد المرابطين في مخيم الاعتصام، للمحافظ لملس على مايبذله من جهودٍ في سبيل حل مشكلتهم، مؤكداً حرص المعتصمين على عدم الأضرار بالعاصمة عدن وسكانها.

إلى ذلك بحث المحافظ مع أعضاء اللجنة عدداً من المقترحات التي يمكن أن تؤدي إلى فض الاعتصام وتكفل للمعتصمين حصولهم على حقوقهم كاملة غير منقوصة، حيث تم الاتفاق على جُملة من تلك المقترحات التي يرى المعتصمون أنها تضمن حصولهم على حقوقهم، والتي كانت سبباً في اعتصامهم