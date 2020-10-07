المقدشي :القضاء العسكري يشكل ركيزة أساسية من ركائز معركة استعادة الدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي "ان القضاء العسكري يشكل ركيزة أساسية من ركائز معركة استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية وعملية بناء المؤسسة العسكرية والأمنية".



واضاف الوزير المقدشي خلال زيارته، اليوم، لدائرة القضاء العسكري في مقرها المؤقت بمحافظة مأرب، ومقر المحكمة العسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة "أن القضاء العسكري يتمتع باستقلالية تامة وأن الجميع يخضعون لسلطة النظام والقانون أياً كانت مستوياتهم أو مناصبهم".. مشيراً إلى الواجبات الكبيرة الملقاة على القضاء العسكري في تطبيق القوانين واللوائح العسكرية وإنفاذ العدالة على كل المتورطين في الجرائم والمخالفات والجنايات.

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وشدد وزير الدفاع ، على أهمية اضطلاع القضاء العسكري بواجباته الدستورية والقانونية وضرورة ممارسة النيابات والمحاكم العسكرية بكامل الصلاحيات المخولة لها في النظام والقانون.

واستمع وزير الدفاع من محامي عام أول النيابات العسكرية مدير دائرة القضاء العسكري اللواء دكتور عبدالله الحاضري، إلى شرح حول سير العمل في المحاكم والنيابات العسكرية..مؤكداً التزام قيادة وزارة الدفاع بتسهيل عمل القضاء العسكري وتذليل الصعوبات والعوائق.

كما قام وزير الدفاع بزيارة إلى مقر المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة واطّلع على سير جلسات المحاكمة، وحثّ على سرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات والقيام بالتفتيش على أماكن الاحتجاز ومنع وقوع أي مخالفات أو تجاوزات..مشدداً على ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في جميع الوحدات العسكرية للحفاظ على مقدرات القوات المسلحة ورفع الكفاءة القتالية والروح المعنوية للمقاتلين المرابطين في مواقع الفداء والشرف للدفاع عن الوطن.