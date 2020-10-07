شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة غير متوقعة يفجرها القاضي الذي أعدم ‘‘صدام حسين’’ ويكشف لأول مرة عن الزعيم العربي الذي أوشك على تهريبه من السجن قبل إعدامه (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف القاضي منير حداد نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق سابقا، على قناة "روسيا اليوم" في حلقةً خاصة من برنامج “قصارى القول” عن امور حول اعدام الزعيم العراقي الراحل صدام حسين.

واشار القاضي حداد عن محاولات لتهريب صدام حسين من سجنه، كانت السبب في التعجيل بإعدامه قائلاً إن التعجيل كان قبل أن يكتمل النظر والمرافعات في القضايا الأخرى، وذلك لعدة لأسباب أهمها الـ"كاريزما"، التي كان يتمتع بها الأخير، والتي جعلت كل البعثيين، يأملون أنه ما زال من الممكن أن يعود كل شيء مثلما كان، مشيرًا إلى أن ذلك الأمل انتهى بإعدام صدام.

وقال “حداد” أن معلومات مؤكدة توافرت للسلطات العراقية حينها أثبتت أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، كان يخطط لتهريب صقدام حسين.