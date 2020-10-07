22 غارة جوية لطيران العدو على مأرب والجوف وحجة و245 خرقا للمرتزقة في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ، اليوم الأربعاء، 22 غارة على مناطق متفرقة من محافظات مأرب والجوف وحجة.

وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن 18 غارة جوية على مديريتي خب والشعف وبرط العنان في محافظة الجوف وغارتين على مديرية صرواح في محافظة مأرب وغارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 245 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المصدر أن من بين خروق العدوان، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس و تحليق طائرتين حربية في أجواء الجبلية وحيس و 13 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا و الجبلية والمنظر و الفازة والجاح.

ولفت المصدر إلى أن من بين خروق العدوان 94 خرقا بقصف صاروخي و مدفعي لعدد 743 قذيفة و 132 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.