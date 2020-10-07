شكرا لمتابعة خبر عن الوائلي : يكشف تفاصيل المعارك المشتعلة بالجوف وانتصارات الجيش الوطني وخسائر الحوثيون بالأرقام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية حررت ،اليوم، عدد من المواقع والتباب بمحافظة الجوف ، بعد تنفيذها عملية عسكرية واسعة لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف الوائلي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن أبطال الجيش الوطني نفذوا، فجر اليوم الأربعاء، هجوماً واسع النطاق على مواقع تتمركز فيها جماعة الحوثي بإتجاه بئر المرازيق شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

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وتابع أن المعارك التي تخوضها قوات الجيش تمكنت حتى اللحظة من تحرير عدد من المواقع والتباب أهمها العروق، والسعراء بالكامل، والتباب السود.

وأكد الوائلي علي انهيار كبير وفرار جماعي لجماعة الحوثي تحت ضربات الأبطال متكبدة خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات.

وأشار الى أن المعارك أسفرت عن مصرع العشرات من عناصر جماعة الحوثي وأسر مايقارب ٢٠ من عناصرها و استعادة 4 أطقم قتالية وعيارات وأسلحة وذخائر متنوعة.

وأوضح الوائلي أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير عدد من المواقع في جبهة الريان أهمها البليق الأسفل، والأعلى، وجعاس، وجبال النسرتين، ووهطان، مطاولة العلياء والسفلى والدجيلاء، وقرون الهنادية، وجبل قناو، إضافة إلى جبل أبو شد وجبل بجاش في جبهة العلم.

*المشهد اليمني