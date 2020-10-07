شكرا لمتابعة خبر عن فرار قيادات حوثية من حزم الجوف واشتباكات بين مجاميع أخرى منسحبة بنقطة أمنية إثر التقدم المتسارع للجيش الوطني والقبائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت،اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2020م، اشتباكات بين مجاميع حوثية منسحبة من جبهات القتال شرق محافظة الجوف ونقطة أمنية للحوثيين في أطراف المحافظة باتجاه مديرية حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران، وفقا لمصادر ميدانية.

وأوضحت المصادر لـ المشهد اليمني ، أن الاشتباكات بين المجاميع المنسحبة والنقطة الأمنية، اندلعت بعد أن تم منعهم من مغادرة الجوف بتوجيهات المدعو أبو علي الحاكم، في محاولة لمنع انهيارهم في المعارك الدائرة مع الجيش اليمني والقبائل بالمحافظة.

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وذكرت المصادر أن قيادات جماعة الحوثي المنتمين لمحافظة صعدة فروا مع عوائلهم من مدينة الحزم عقب وصول قوات الجيش والقبائل إلى شرق المدينة.

ياتي ذلك بعد أن سيطرت قوات الجيش وقبائل بني نوف على مبنى إدارة الأمن في بير المرازيق شرق مدينة الجوف وسط انهيار تام في صفوف الحوثيون.