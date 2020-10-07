شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : الممثلة السعودية الشهرة ريم عبد اللة تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد شراءها طقم ذهب من الرقبة حتى الركبتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الممثلة السعودية ريم عبدالله جدلاً واسعاً بفيديو ظهرت فيه خلال زيارتها لأحد محلات بيع الذهب من أجل شراء ما يناسبها تحضيراً لمناسبة لم تكشف عنها. وأظهر المقطع ارتداء ريم عبد الله للذهب وهو يغطي كامل جسمها. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : ممثلة وفنانة مصرية شهيرة تستعرض مؤخرتها بـ”شورت” وترقص على العمود وتتعرض لموقف محرج! (فيديو) شاهد : أول ظهور بالصوت والصورة للفنانة العمانية فخرية خميس بعد إصابتها بكورونا والسرطان .. فيديو أبكت فيه جميع العمانيين شاهد بالصور : جثث الحوثيون مترامية في شعاب رحبة في مأرب بعد معارك عنيفة استمرات من الليل حتى الصباح شاهد بالفيديو : لحظة الهجوم على سيارة السجن الذي فيها قتلة الشهيد الأغبري بعد خروجهم من المحكمة “تمرين إباحي”! .. الفاشينيستا السعودية مودل روز تعلّم متابعيها كيف تحافظ على مؤخرتها!! شاهدوا : اول تصريح الممثلة الشهيرة دانا جبر .. بعد التسريبات الاباحية لها (فيديو) شاهد : فضيحة مدويةلـ’’ملكة جمال العراق‘‘ بصحبة رئيس الموساد داخل البيت الأبيض Advertisements طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟ وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل) ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وتأكد بالفعل أنها قامت بشراء طقم ذهب مشهور عند السعوديين باسم “رعد الشمال”. وهو طقم ذهب يغطي كامل منطقة رقبتها وحتى ركبتها تم تصميمه ليغطي المنطقة الأعلى من الجسم ليمتد للقدم. وظهرت ريم عبدالله وهي ترتدي طقم “رعد الشمال”. وقالت: ”شوفوا يا جماعة بوريكم شي الحين بس قولوا ما شاء الله أنا لبسته لآنه عجبني تمشي العالم كلها تناظر فيك من كتر ما هو فيك.. إلبسي هذا”.

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