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عدن - ياسمين التهامي - ظهور هذه العلامات في ‘‘البول’’ تدل على الإصابة بسرطان البنكرياس القاتل.. تعرف عليها !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ن البنكرياس هو خامس أكبر قاتل للسرطان في إنجلترا. ما يكمن في المرحاض يمكن أن يحمل أدلة على ما إذا كنت مصابًا بالمرض أم لا. إذا كان بولك أو برازك بلون معين ، فقد يكون ذلك علامة تحذير رئيسية. يتطور سرطان البنكرياس عندما تبدأ خلايا البنكرياس - وهو عضو في الجزء العلوي من المعدة - في التكاثر بسرعة. تعتمد خطورة سرطان البنكرياس والعلاج الذي قد تتناوله على مكان وجوده في البنكرياس ، وحجمه ، وما إذا كان قد انتشر ، وصحتك العامة. لسوء الحظ ، فإن نتائج البقاء على قيد الحياة ليست واعدة مثل بعض أنواع السرطان الأخرى لأنه غالبًا ما يكون من الصعب اكتشاف الأعراض أو عدم وجودها في المراحل المبكرة. إذا كان بولك أغمق من المعتاد أو كان برازك أفتح ، فقد يعني ذلك أنك معرض لخطر الإصابة بالمرض. قالت جمعية السرطان الأمريكية إنه عندما ينتشر سرطان البنكرياس ، فإنه غالبًا ما ينتقل إلى الكبد. وتابع الموقع الصحي: “هذا يمكن أن يسبب أيضا اليرقان. هناك علامات أخرى من اليرقان بالإضافة إلى اصفرار العينين والجلد. "البول الداكن الذي يكون أحيانًا أول علامة على اليرقان هو لون البول الداكن. "كلما زادت مستويات البيليروبين في الدم ، يصبح لون البول بنيًا. البراز ذو اللون الفاتح أو الدهني: يساعد البيليروبين عادة في إعطاء البراز لونه البني. "إذا تم حظر القناة الصفراوية ، فقد يكون لون البراز فاتح اللون أو رمادي. "أيضًا ، إذا لم تتمكن إنزيمات الصفراء والبنكرياس من الوصول إلى الأمعاء للمساعدة في تكسير الدهون ، يمكن أن يصبح البراز دهنيًا وقد يطفو في المرحاض." ما هو اليرقان عادة ما يحدث اليرقان في كثير من الأحيان عندما يكون هناك سرطان في رأس البنكرياس. وذلك لأن السرطان يسد القناة الصفراوية ، وهي الأنبوب المسؤول عن حمل الصفراء إلى الأمعاء الدقيقة. عندما يسد السرطان القناة الصفراوية ، ينتهي الأمر بالصفراء في مجرى الدم والبول - وقد يؤدي ذلك إلى حكة في الجلد. تحتوي العصارة الصفراوية على الكثير من الأصباغ الصفراء ، ولهذا السبب يمكنها تحويل الجلد وبياض العين إلى اللون الأصفر. علامات أخرى لاكتشافها وفقًا لـ Pancreatic Cancer UK ، يمكن أن تكون أعراض سرطان البنكرياس غامضة تمامًا وقد تأتي وتختفي في البداية. وفقًا للجمعية الخيرية ، تشمل الأعراض الشائعة ما يلي: آلام البطن (البطن) والظهر فقدان الوزن غير المبرر عسر الهضم. ومن المعروف أيضًا أنه يسبب عددًا من التغييرات في عادات الأمعاء. وفقًا لـ Pancreatic Cancer UK ، تشير التقديرات إلى أن التدخين يسبب ما يقرب من واحد من كل ثلاثة سرطانات البنكرياس في المملكة المتحدة. تحذر المؤسسة الخيرية من أن "خطر إصابتك بسرطان البنكرياس يزيد كلما زاد تدخينك ، وكلما طالت مدة تدخينك". تظهر الأبحاث أيضًا أن زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس. قد يرتبط واحد من كل ثمانية سرطانات البنكرياس بزيادة الوزن أو السمنة. خلص الباحثون إلى أنه يمكن الوقاية من حالة واحدة من كل ست حالات سرطان البنكرياس في المملكة المتحدة إذا حافظ الناس على وزن صحي. المصدر: ديلي اكسبرس

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