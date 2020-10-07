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عدن - ياسمين التهامي - دولة عربية تفتح حدودها مع جارتها وتُلغي ‘‘التأشيرات’’ وتسمح بالتنقل بين البلدين بالبطاقة الشخصية (تفاصيل)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت وسائل إعلام سودانية، بأن فتح المعابر بين السودان وجنوب السودان سيكون بعد الرابع من أكتوبر 2020، مؤكدة الاتفاق على إلغاء التأشيرة والسماح بالعبور بين البلدين بالبطاقة الشخصية. ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر قوله، يوم الأحد، إن السودان وجنوب السودان اتفقا في الخرطوم على فتح 3 معابر يوم الأحد، وهي ميناء كوستي ومعبر جودة الذي ستقام فيه منطقة حرة. وأضاف المصدر أنه تمت تسمية القوات ومهامها. وكشف أيضا عن تطبيق الحريات عقب التوقيع على اتفاق السلام كما سيتم إلغاء التأشيرة، على أن يكون العبور بين البلدين بالبطاقة الشخصية. وأكد المصدر أن الإجراءات المزمع تنفيذها ستنعش اقتصاد البلدين وتسهل حركة المواطنين. المصدر: وسائل إعلام سودانية

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