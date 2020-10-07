شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن استعرضت اردافها ومؤخرتها على فخذي النجم "تيجان".. الفنانة نسرين طافش تتجاوز المحظور بفيديو جديد اشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداولت العديد من الصفحات المتخصصة في اخبار الفن، واخرى مختصة في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع للفنانة السورية نسرين طافش والنجم خالد تيجان ، وهما يرقصان رقصة السالسا.

وظهرت الفنانة في المقطع الذي تم تداوله بنطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ترتدي بنطال ضيقاً لونه رصاصي، بينما من الاعلى فانيلة رقيقة باللون الاسود وكاشفة للصدر.

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وقامت الفنانة بأداء حركات الرقص باحترافية عالية، من بينها رفع الرجلين للاعلى وهي على ركبة وفخذي مصمم الرقص خالد تيجان .

وكانت قد نشرت الفنانة صورا جديدة ظهرت فيها من أمام حوض سمك كبير في دبي وعلقت قائلة: “خدوني هناك مرة ثانية”.

وتشارك نسرين طافش الآن في مسلسل «الوجه الاَخر»الذي يعرض أسبوعيًا من السبت للأربعاء على شبكة «سي بي سي» في الثامنة مساءً، وهو قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي

ومن إخراج سميح النقاش، ويشارك في البطولة ماجد المصري وندا موسى ونسرين طافش ومادلين طبر وأحمد سلامة.

ويناقش مسلسل “الوجه الآخر” العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، حيث يتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

بينما يجسد ماجد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث.

حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة