شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صد هجوم لمليشيا الحوثي في اللبنات بالجوف والطيران يدمر عربتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ الجوف

تمكنت القوات الحكومية، الأربعاء 7 أكتوبر / تشرين الأول 2020، من إجبار مليشيا الحوثي على التراجع في اللبنات بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

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وأفادت مصادر عسكرية، أن القوات الحكومية مسنودة بالقبائل أجبرت المليشيات الحوثية على التراجع من اللبنات ومن المواقع المحيطة بها باتجاه جبل البراش واللود.

ويأتي هذا بالتزامن مع استهداف طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بغارات تجمعات لمليشيات الحوثي، ودمر عربتين في منطقة بني عليان