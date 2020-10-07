اخبار الخليج / اخبار اليمن

صد هجوم لمليشيا الحوثي في اللبنات بالجوف والطيران يدمر عربتين

0 نشر
اليمن العربي ـ الجوف 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صد هجوم لمليشيا الحوثي في اللبنات بالجوف والطيران يدمر عربتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أكتوبر 2020

صد هجوم لمليشيا الحوثي في اللبنات بالجوف والطيران يدمر عربتين

الخليج 365 ـ الجوف

تمكنت القوات الحكومية، الأربعاء 7 أكتوبر / تشرين الأول 2020، من إجبار مليشيا الحوثي على التراجع في اللبنات بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

Advertisements

 

وأفادت مصادر عسكرية، أن القوات الحكومية مسنودة بالقبائل أجبرت المليشيات الحوثية على التراجع من اللبنات ومن المواقع المحيطة بها باتجاه جبل البراش واللود.

 

ويأتي هذا بالتزامن مع استهداف طيران التحالف بقيادة المملكة العربية بغارات تجمعات لمليشيات الحوثي، ودمر عربتين في منطقة بني عليان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صد هجوم لمليشيا الحوثي في اللبنات بالجوف والطيران يدمر عربتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا