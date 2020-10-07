شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "المشتركة" تسقط مسيرة حوثية شمال المخا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكنت قوات المقاومة المشتركة من إسقاط طائرة مسيرة حوثية في الساحل الغربي.



وقالت مصادر عسكرية إن الطائرة أسقطت في سماء منطقة يختل شمال مديرية المخا.

يشار إلى أن المشتركة أسقطت العشرات من الطائرات المسيرة التابعة للمليشيا في الساحل الغربي خلال الأشهر الماضية.

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