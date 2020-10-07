شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تستعيد السيطرة على مواقع جديدة في محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة مسنودة بالتحالف من تحرير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية باتجاه بئر المرازيق في محافظة الجوف.



وأهم تلك المواقع، بحسب مصادر عسكرية، قناو ومطاو وجعاس وقيسين شرقي مدينة الحزم بالمحافظة.

وفي وقت سابق اليوم سيطرت قوات الجيش على جبهة النضود في المحافظة بشكل كامل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش تستعيد السيطرة على مواقع جديدة في محافظة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.