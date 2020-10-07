"المشتركة" تصد هجوما للمليشيا في الدريهمي بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كسرت القوات المشتركة، الأربعاء 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، هجوماً شنته مليشيات الحوثي شرق قطاع الدريهمي بمحافظة الحديدة.
وأكدت مصادر عسكرية ميدانية في الدريهمي، أن مجاميع مسلحة تابعة للمليشيات شنت هجومًا واسعًا تصدت له القوات المشتركة بعد أن خاضت مع المجاميع الحوثية اشتباكات عنيفة استمرت ساعات، استخدمت فيها أنواع الأسلحة والقذائف.
وأفادت المصادر أن أبطال القوات المشتركة كبدوا عناصر المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، موقِعة قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار يجرون وراءهم أذيال الهزيمة والانكسار
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