"المشتركة" تصد هجوما للمليشيا في الدريهمي بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كسرت القوات المشتركة، الأربعاء 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، هجوماً شنته مليشيات الحوثي شرق قطاع الدريهمي بمحافظة الحديدة.

Advertisements

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية في الدريهمي، أن مجاميع مسلحة تابعة للمليشيات شنت هجومًا واسعًا تصدت له القوات المشتركة بعد أن خاضت مع المجاميع الحوثية اشتباكات عنيفة استمرت ساعات، استخدمت فيها أنواع الأسلحة والقذائف.

وأفادت المصادر أن أبطال القوات المشتركة كبدوا عناصر المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، موقِعة قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار يجرون وراءهم أذيال الهزيمة والانكسار