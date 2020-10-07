شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون نجمة مسلسل باب الحارة "سارة" التي تزوجها العقيد معتز ..شاهدو صورها العارية التي نشرتها اليوم ..كشفت عن ساقها وصدرها البارز ..(صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لفتت الفنانة السورية كندا حنا أو المعروفة ب " سارة" في مسلسل باب الحارة ، الجمهور بأناقتها وأنوثتها ، وجرأتها في اختيار أزيائها ، التي تلاقي إعجاب البعض وانتقاد كثيرين.

وتحرص سارة على مشاركة صورها مع متابعينها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر ، وتتفاعل مع الجمهور الذي بدوره يتفاعل مع منشوراتها ، ويعلق على صورها التي لا تخلو من الجرأة.

تستطيع كندة حنا " سارة باب الحارة " انتقاء أدوارها بعناية ، فبعد أن عرفت في مسلسل "صبايا" بشخصية "سميحة" ذات الأزياء الغريبة وبألوان عدة ، قدمت أيضًا شخصية "خاتون" في مسلسل البيئة الشامية "خاتون" ، وأبهرت جمهورها بأدائها، وموهبتها العالية.

شاركت كندا حنا في مسلسل باب الحارة في جزئه السابع ، ولعبت دور سارة ، الفتاة اليهودية التي يحبها معتز ابن أبو عصام ، ويتزوجها رغم أنه متزوج من خيرية ابنة أبو خاطر ، وتعرف سارة بإنسانيتها، وحبها للناس ، وحبها الشديد لمعتز وأهله.

ولسارة باب الحارة إطلالة مميزة ، اشتهرت فيها وعرفت بها ، وعلى حسابها في انستجرام العديد من الصور التي شاركتها مع جمهورها ؛ منها اللطيف الذي أحبه الجمهور وتغزلوا بها ، ومنها ما وصف بالجريء والفاضح ، ولاقى انتقاد لاذع ، وأثار ضجة عارمة بين المتابعين.

وعن أجرأ إطلالات سارة باب الحارة هي التي ارتدت فيها الهوت شورت ومن أبرز التعليقات التي كتبت على تلك الصور : " لك معتز تعا ضب حريمك". وانتقد الجمهور بشدة صورة لها مع أطفالها حيث ارتدت هي الهوت شورت ، ولبست طفلتيها فستان طويل ، فأجمعت التعليقات أن لباسها لا يتناسب مع ظهورها مع أطفالها ، ولا يعبر عن أمومتها ، بينما ألبست بناتها لباس ساتر.

ولبست كندا حنا في إحدى جلسات التصوير ، فستان باللون الوردي الفاتح ، قصير و كلوش ، وأمسكت الفستان بيدها ، لمنعه من كشف جسدها ، وعلق آلاف المتابعين على الصورة ، ووصفوها بغير اللائقة ، حيث أظهرت صدرها بشكل كبير كذلك.

أجبر الانتقاد الذي تتعرض له الفنانة كندا حنا في صورها على أن توقف خاصية التعليقات عن بعض صورها التي ترى أنها من الممكن أن تثير ضجة، منها؛ صورة لها بفستان وردي طويل أظهر كامل صدرها ، وصورة أخرى بالهوت شورت مع توب باللون الأسود ، وحذاء رياضي.

يذكر أن سارة باب الحارة متزوجة من المخرج ناجي طعمة ، ولديها منه 3 أطفال ، تحرص على تواجدهم معها في صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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