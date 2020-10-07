شكرا لبحثكم عن خبر باشريف ولملس يناقشان تطوير الاتصالات بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لملس وباشريف يترأسان اجتماعاً موسعاً لبحث سُبل تطوير قطاع الاتصالات بالعاصمة عدن

عدن - خاص:

ترأس محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، والمهندس لطفي باشريف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً ضم الكوادر الفنية بالمؤسسة العامة للاتصالات بالعاصمة.

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وكُرس الاجتماع لمناقشة سُبل تطوير قطاع الاتصالات وتحديثه بما يواكب التقنيات المتطورة في دول الجوار وبلدان العالم الأخرى.

وفي الاجتماع، عدّد كوادر المؤسسة جُملة من المشكلات الفنية التي تواجه قطاع الاتصالات وتتسبب في أحايين كثيرة في انقطاع أو بطء أو توقف الخدمة.

وبالمقابل، تم طرح عدد من المقترحات لمعالجة وحل تلك المشكلات والقضاء عليها نهائياً، بالإضافة إلى جُملة من الرؤى والأفكار العملية لتحديث قطاع الاتصالات بالعاصمة.