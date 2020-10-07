شكرا لبحثكم عن خبر مسلح يقتل مهندس مدني في اب بسبب قيمة شيكولاتة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اب : مقتل الشاب المهندس محمد نجيب الزمر .. Advertisements الزمر خريج هندسة مدنية _ جامعة إب ويعمل مؤخرا في بقالة السلة الخضراء في منطقة قحزة بمدينة إب تم قتله على يد مسلح معروف بالمنطقة .. والسبب ان المسلح اخذ شوكولاته من البقالة ، ورفض دفع قيمتها وعند المطالبة بقيمتها اشهر سلاحه وقتل الزمر ... من صفحة ابراهيم عسقين

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