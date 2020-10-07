الرئيس عيدروس الزُبيدي واللواء شلال شائع يؤديان واجب العزاء في وفاة امير الكويت

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يزيد بن سلمان - شبوة - ‏ ‏الرياض : خاص ‏ ‏أدى الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي برفقة اللواء شلال علي شائع مدير أمن عدن القائد العام لألوية المقاومة الجنوبية وعدد من القيادات الجنوبية واجب العزاء في رحيل المغفور له بإذن الله الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، ‏ ‏جاء ذلك خلال زيارة لهم للسفاره الكويتيه في الرياض وكان في استقبالهم سعادة السفير الشيخ علي بن خالد الجابر الصباح وقد نقل الرئيس الزبيدي تعازي الشعب الجنوبي الى قيادة وشعب الكويت الشقيق في الأمير الراحل رحمه الله، مشيراً إلى أن رحيله شكل خسارة كبيرة ليس للكويت فحسب، بل ولكافة شعوب المنطقة وللأمتين العربية والإسلامية، ‏ ‏ وعبر الرئيس الزبيدي عن عميق حزنه برحيل قائد ملهم محب للسلام مثل Advertisements الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح ‏الذي ترك بصمة في كل الشعوب العربية ونعته بحزن كل الدول العربية والإسلامية . من جانبه سعادة اللواء شلال شائع مدير أمن عدن القائد العام لألوية المقاومة الجنوبية قدم تعازيه لدولة الكويت وأكد ان الكويت كانت ولا زالت دولة معطاءه بشعبها وقيادتها ساهمت في الكثير من جهود البناء والتنميه نستشعرها في كل لحظة ولن ننسى تلك الادوار وخاصة دور المغفور له بإذن الله الامير صباح الأحمد الجابر الصباح. ‏ ‏حضر واجب العزاء الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة الرئاسة رئيس وحدة شؤون المفاوضات، والأستاذ علي الكثيري عضو هيئة الرئاسة نائب رئيس وحدة شؤون المفاوضات، وأعضاء هيئة الرئاسة ووحدة شؤون المفاوضات الأستاذ عبدالرحمن شيخ والأستاذ عدنان الكاف، وعضو هيئة الرئاسة اللواء سالم السقطري، والأستاذ محمد الغيثي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية، والأستاذ أنيس الشرفي عضو وحدة شؤون المفاوضات، وعضوي الإدارة العامة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الشبحي، والأستاذ عادل مطلق.

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