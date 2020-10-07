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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقدم جديد لقوات الجيش والمقاومة في محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ خاص
واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة تقدمها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية استكملت تحرير جبهة النضود، شرق مديرية الحزم عاصمة المحافظة، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي.
وأكدت المصادر أن قتلى وجرحى حوثيين سقطوا خلال المواجهات التي مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.
وكانت قوات الجيش استعادت، أمس، معسكر الخنجر في مديرية خب والشعف بالمحافظة
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