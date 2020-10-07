مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع "المشتركة" بالحديدة (الاسم)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقي قيادي حوثي بارز مصرعه، اليوم الأربعاء، 07/تشرين الأول/2020، خلال مواجهات مع القوات المشتركة في محافظة الحديدة غربي اليمن.



وقالت مصادر ميدانية إن القيادي شرف الدين أبو النور، لقي مصرعه في مديرية حيس جنوبي الحديدة.

وأكدت المصادر أن أبو النور يعد من القيادات الخطرة في صفوف المليشيا

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