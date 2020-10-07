وزارة الشباب تعمد وثائق الاعتراف الرسمي والمؤقت لستة أندية بشبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 عمد وزير الشباب والرياضة، نايف البكري امس، وثائق الاعتراف الرسمي بثلاثة اندية في كل من مديريات بيحان وعين والطلح.

ومنح البكري، منح وثائق التراخيص المؤقتة لمشاركة اندية المجد في هدى وهلال لهية بمديرية حبان، وشباب الحوطة بمديرية ميفعة. Advertisements إلى ذلك، شدد على اعادة تفعيل انشطة مفوضية الكشافة والمرشدات بشبوة واستعادة حضورها الحي . ووجه الوزير خلال لقاءه قيادة الكشافة بإدراج أنشطتها الكشفية في خطة البرامج الرياضية التي ستتولى الوزارة تنفيذها بالمحافظة العام القادم .. مبدياً استعداد الوزارة تبني اقامة مخيم كشفي عام للجمعية بالمحافظة بمشاركة كافة مديرياتها. حضر اللقاء الامين العام للمجلس المحلي عبدربه هشله، ووكلاء الوزارة خالد الخليفي ومحسن بيبك، وسالم الاحمدي، ومدير عام مكتب الوزارة بشبوة محسن سنان .

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