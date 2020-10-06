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عدن - ياسمين التهامي - وسط حضور رسمي ونقابي كبير.. إشهار اتحاد مقاولي أبناء محافظة المهرة

لميس الأصبحي

أعلن صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٦-اكتوبر-٢٠٢٠م عن اشهار إتحاد مقاولين أبناء محافظة المهرة في قاعة الزعفران بمدينة الغيضة بحضور قيادات من السلطة المحلية وعدد من المقاولين والمهتمين.



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جديد اب برس

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و في حفل اشهار إتحاد مقاولين أبناء محافظة المهرة أشار الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر في كلمته بأهمية الاتحاد في اقامة كيان يوحد كافة الجهود مع الجهات الحكومية والخاصة في مواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المحافظة حتى يحقق مصالح أكثر شمولية في هذا القطاع الهام والوصول إلى الريادة .



من جهته قال المهندس سالم محمد العبودي وكيل محافظة المهرة أن الأتحاد سيساعد في حل العديد من القضايا و الصعوبات التي يعاني منها مقاولين أبناء محافظة المهرة مشيرا الى اهمية هذا القطاع ودوره المحوري لدى المجتمع المهري، ودعا العبودي توسيع الأتحاد ليضم كافة المقاولين الوافدين والمقيمين بالمهرة.



بدوره عبر أ. فائز علي سهيل بلحاف مدير عام مكتب وزارة الشؤون الأجتماعية والعمل بالمهرة عن سعادته بهذا العمل المؤسسي باعتباره المرتكز الاساسي في تحقيق التنمية واحداث تطور اجتماعي اقتصادي منشود وصولا للاستقرار والرفاهية للمهرة.

رئيس إتحاد مقاولين أبناء محافظة المهرة أ. جميل نوخذا السنح قدم شكره للسلطة المحلية و في مقدمتهم معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة على تعاونه في تحقيق حلم المقاولين ومساعدته في حل مشاكلاتهم المالية المتأخرة مؤكدا أن الأتحاد هيئة مستقلة تتبنى قضايا المقاولين والدفاع عن حقوقهم و مصالحهم وتطوير مهنتهم والارتقاء بها بعيد كليا عن السياسة.

و أوضح جميل السنح بأن الهدف من تكوين اتحاد للمقاولين هو العمل وفق اسس و معايير عمل نقابي مؤسسي قادر على تحقيق اهدافه ورعاية المصالح المشتركة لأعضائه وتمثيلهم لدى الجهات المختصة ووضع القواعد والضوابط الخاصة بممارسة المهنة والعمل على أنهاء المنازعات التي تنشأ بين اعضائه والتعاون مع الاتحادات في الداخل والخارج المماثلة وتوثيق الروابط معها وتبادل الخيرات والاشتراك في المؤتمرات التي ترتبط بإهداف الأتحاد.



يذكر أن اجمالي أعضاء اتحاد مقاولين أبناء محافظة المهرة (75)مقاول منهم(15) عضو تم انتخابهم مكتب تنفيذي، و(5) أعضاء لجنة رقابة وتفتيش.



حضر حفل الاشهار كبير مقاولين المهرة الشيخ سعيد سالم محيسن نائب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة المهرة وعلي عوض ديول امين عام إتحاد مقاولين أبناء محافظة المهرة ورئيس لجنة الرقابة و التفتيش بالاتحاد الشيخ سعيد ميطان والمقاول الشيخ محمود علي القميري مدير مكتب حقوق الانسان ومدراء عموم و شخصيات اجتماعية و في ختام الحفل القيت قصائد شعرية القاها الشاعر مغيرب كده.