عاجل.. وفاة "فنان العرب" بظروف غامضة بعد ظهوره على قناة MBC، والحزن يجتاح الوسط الفني.. شاهد الصور والتفاصيل

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - فوجئ والد الفنان الجزائري محمد الخامس زغدي، بجثة ابنه (26 عاما) مرمية أمام المنزل في حي الرمال بعاصمة ولاية وادي سوف الجزائرية، أثناء خروجه من المنزل .

ولا تزال الوفاة “التراجيدية” لنجمة برنامجي “ألحان وشباب2″، “فنان العرب”، محمد الخامس زغدي (26 سنة)، تصنع منشورات وتغريدات الفنانين ومحبي الفقيد، بالرغم من مرور عام على رحيله!!.. موت فجع له الوسط الفني ومقربو الفنان، الذين لم يصدق معظمهم أن “زغدي”رحل في هذا العمر المبكر.. وهو من كان- رحمه الله- يحلم ويخطط لإطلاق الجديد.

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وكان زغدي يحلم بالكثير لتقديمه في مجال الأغنية الجزائرية الأصيلة.. فقد كان الفقيد يحارب لإعادة الطرب والفن الأصيل للأغنية المحلية، ولعل من شاهد آخر فيديوهاته وهو يتحدى مُغني “الروبوتيك”، سيعي حجم المسؤولية التي كان يشعر بها.. لكن قدره شاء أن يرحل بعد موت تراجيدي غير منتظر، رحمه الله.

وكان الفنان الراحل قد توفي متأثراً بإصابة بليغة في الرأس، بعد سقوطه أمام منزله، الواقع بحي الرمال في وادي سوف. هكذا، أوردت مصالح الحماية المدنية، وشخّصت سبب الوفاة، قبل أن تؤكده عائلة زغدي.. يقول والد محمد: “ما حدث، أن محمد الخامس تسلق عمودا كهربائيا بعدما نسي مفتاحه، ولأجل ذلك، تسلق العمود ليدخل البيت ويحضر مفتاح المستودع لركن سيارته، لكن قدره أن توازنه اختل فسقط أرضا”.

ويضيف والد المرحوم، في حديثه مع مجلة “الشروق العربي”، أن ابنه المرحوم تعمّد تسلق العمود، وفتح الباب كي لا يزعج باقي العائلة، خاصة أن الحادثة كانت في حدود الرابعة صباحا.

وعن تفاصيل أوفى حول الحادثة، يقول والد محمد الخامس، الحاج خليفة: “في البداية، لم أستوعب مشهد ابني محمد، وهو ملقى على الأرض غارقا في دمه.. شككت للوهلة الأولى أنه قُتل، إلى أن اتضح لي أنه كان قضاء وقدرا، من خلال كاميرات المراقبة لجار يسكن في نفس حينا، التي صورت الحادثة صوتا وصورة”.

وعن موقفه من دخول ابنه عالم الغناء، يقول المتحدث إلى مجلة “الشروق العربي”: كلا، لم أشجّعه، وفي نفس الوقت لم أرفض. محمد كان شخصا يتأنى جدا قبل القيام بعمل ما أو اتخاذ أي قرار، خاصة إذا لم يكن يثق مليونا بالمئة به.. كما كانت ثقتي فيه كبيرة جدا. صحيح، لم أعارضه.. لكننا كنا نتناقش.. هدفه في الأساس كان دائما علمه، فهو منذ سنوات كان يريد الدخول إلى “ستار أكاديمي”، أو برامج عربية أخرى، فهذا هو حلمه.. أنا بالتأكيد لم أحمّسه، ولكن لم أكن لأقف أمام حلمه، كما أنه وبعد انتهاء دراسته لم يكن من الممكن أن أعاند رغبته”.

محمد الخامس زغدي ولد عام(1993)، وهو فنان مغني جزائري، وأحد نجوم برنامج "فنان العرب". ولج عالم الغناء مبكرا وهو لم يتجاوز 15 سنة، تألق في عدة مسابقات فنية، على غرار برنامج “ألحان وشباب” في طبعته الثالثة، وبرنامج “فنان العرب”. يعتبر الفقيد من بين ألمع الفنانين الشباب ولديه جمهور غفير من المحبين، وترك عدة ألبومات غنائية.