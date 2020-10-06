شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف تحركات للمليشيا في حرض بحجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات قصفت مقاتلات التحالف العربي تحركات للحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن. Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة تحركات للمليشيا في مديرية حرض بالمحافظة. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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