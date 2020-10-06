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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يشن سلسلة غارات على موقع وتحركات المليشيا بخب والشعف في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ الجوف
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 06/تشرين الأول/2020، سلسلة غارات على مواقع وتحركات حوثية في محافظة الجوف.
وقالت مصادر عسكرية إن التحالف شن أكثر من 15 غارة على مواقع وتحركات المليشيا في مديرية خب والشعف.
وحققت قوات الجيش تقدما كبيرا في المحافظة.
وقالت مصادر عسكرية إن الجيش سيطر على نقطة البرقاء والرقيب الأبيض في مديرية خب والشعف، بعد السيطرة على معسكر الخنجر الاستراتيجي.
وأكدت أن استعادة المعسكر جاءت بعد مواجهات استمرت لساعات بين القوات الحكومية والانقلابيين.
ولفتت المصادر إلى أن المواجهات مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر
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