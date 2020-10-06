شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقدم متسارع لقوات الجيش في خب والشعف بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ الجوف

حققت قوات الجيش تقدما كبيرا في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



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وقالت مصادر عسكرية إن الجيش سيطر على نقطة البرقاء والرقيب الأبيض في مديرية خب والشعف، بعد السيطرة على معسكر الخنجر الاستراتيجي.

وأكدت أن استعادة المعسكر جاءت بعد مواجهات استمرت لساعات بين القوات الحكومية والانقلابيين.

ولفتت المصادر إلى أن المواجهات مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر