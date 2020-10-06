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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. قوات الجيش تستعيد معسكر الخنجر في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ الجوف
أكدت مصادر عسكرية استعادة قوات الجيش لمعسكر استراتيجي في محافظة الجوف.
وذكرت المصادر أن قوات الجيش، وبدعم من مقاتلات التحالف العربي، تمكنت من استعادة معسكر "الخنجر" في مديرية خب والشعف، كبرى مديريات المحافظة.
وأكدت أن استعادة المعسكر جاءت بعد مواجهات استمرت لساعات بين القوات الحكومية والانقلابيين
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