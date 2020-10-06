شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة 9 أشخاص بقصف حوثي جنوب مدينة الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات استشهد طفل وأصيب آخرون، الثلاثاء 6 أكتوبر 2020م، بقصف مدفعي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية، على حي الربصة بمديرية الحوك، جنوبي مدينة الحديدة (غربي اليمن).

Advertisements وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي قصفت بشكل عشوائي بقذائف الهاون والمدفعية والدبابات عدة أحياء سكنية في الحديدة، منها حي الربصة الشعبي، ما أدى إلى استشهاد طفل على الأقل وإصابة 9 آخرين أغلبهم أطفال بينهم إصابات بالغة. ووفق المعلومات الواردة فقد استهدف القصف ملعبا بإحدى المدارس أثناء ما كان الأطفال يلعبون كرة القدم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 9 أشخاص بقصف حوثي جنوب مدينة الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.