شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في محافظة صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 06/تشرين الأول/2020، غارات على تجمعات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي.

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