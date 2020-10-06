شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تحقق تقدما كبيرا في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ مأرب حققت قوات الجيش المدعومة بالقبائل تقدما كبيرا في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش وقبائل مراد سيطروا خلال الساعات الماضية على مواقع مطلة على سوق منطقة نجد المجمعة بمأرب. وأضافت أن تلك القوات سيطرت أيضا على جبل الظلمان وتقدمت بوادي طلحه بمديرية رحبة في #مأرب. وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين

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