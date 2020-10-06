"المشتركة" تدمر مرابض مدفعية وتخمد مصادر نيران حوثية بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 دمرت القوات المشتركة، مرابض مدفعية تابعة للحوثيين وأخمدت مصادر نيران المليشيات في مناطق متفرقة من الحديدة وكبدتها خسائر فادحة، جراء تواصل التصعيد الخطير لذراع إيران في اليمن.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن القوات المشتركة دمرت مرابض مدفعية حوثية قصفت مناطق مأهولة بالسكان في حي منظر التابع لمديرية الحَوَك وأخرى استهدفت القرى السكنية في مديرية الدريهمي وشرق مدينة الصالح الواقعة شرق مدينة الحديدة. وفي السياق، أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران حوثية استهدفت مناطق كيلو 16 وشرق مدينة الصالح ومديرية الدريهمي، واستخدمت معها الأسلحة المناسبة. وأكدت المصادر، أن المليشيات الحوثية تكبدت خسائر في الأرواح بسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مسلحيها، وخسائر مادية بتدمير مرابض مدفعيتها وأسلحة ثقيلة ومتوسطة ومخازن ذخائر

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