مقتل طفل وإصابة والدته جراء انفجار عبوة ناسفة في صنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ صنعاء قتل طفل واصيبت والدته، اثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في مقلب قمامة في منطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

Advertisements وذكرت مصادر أمنية ان الطفل "يوسف عفيف الجعفري" (12 عام) قتل واصيبت والدته (30 عاما) جراء انفجار عبوة ناسفة في مقلب للقمامة بمنطقة حزيز بالطريق المؤدية باتجاه منطقة ارتل جنوبي العاصمة صنعاء. وأشارت المصادر ان العبوة الناسفة انفجرت اثناء ماكان الطفل يرافق والدته التي قامت برمي "كيس قمامة" الى مقلب القمامة. ولفتت المصادر الى ان والدة الطفل اصابتها بالغة ونقلها مواطنون الى غرفة العناية المركزة بمستشفى 48 القريب من المنطق

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