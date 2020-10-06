ضربات موجعة لمليشيا الحوثي في ساحل اليمن الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

تلقت مليشيات الحوثي ضربة موجعة، الثلاثاء 6 أكتوبر / تشرين الأول 2020، بتدمير مرابض مدفعيتها على أيدي القوات المشتركة وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المسلحين الحوثيين بمدينة الحديدة، بالتزامن مع خسائر المليشيات في التحيتا.

Advertisements

وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة دمرت مرابض مدفعية للحوثيين استهدفت منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة ووجهت لها ضربات مركّزة ومُحكمة باستخدام الأسلحة المناسبة.

وأفاد المصدر، بسقوط العشرات من مسلحي الحوثي بين قتيل وجريح، مؤكداً أن القوات المشتركة في أتم الجاهزية لتلقين المليشيات دروساً قاسية وإلحاق الخسائر الفادحة في صفوفها كلما تمادت في انتهاكاتها.

وكانت القوات المشتركة قد كبدت المليشيات الحوثية صباح اليوم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بسقوط 12 قتيلاً حوثياً وعشرات الجرحى خلال تصديها لهجوم المليشيات شرق مركز مدينة التحيتا.