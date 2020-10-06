مصرع 12 حوثياً وإصابة العشرات في التحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 الحديدة - الخليج 365 لقي 12 مسلحاً حوثياً مصرعهم وأصيب عشرات آخرين في تصدي القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيات الحوثي الإرهابية على مديرية التحيتا جنوب الحديدة غرب اليمن.

Advertisements وذكر مصدر عسكري أن المليشيات شنت هجوماً واسعاً شرق مركز مدينة التحيتا تصدى له أبطال القوات المشتركة ببسالة وخاضوا معها اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وأكد المصدر أن ااقوات المشتركة كبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأوقعت 12 قتيلاً من المسلحين الحوثيين وعشرات الجرحى وتدمير عتادهم العسكري فيما لاذت بقية المجاميع بالفرار تجر أذيال الخسارة والإنكسار. وتواصل المليشيات الحوثية تصعيدها العسكري جنوب الحديدة في سعي منها لنسف الهدنة الأممية والقضاء على عملية السلام برُمّتها في ظل صمت مطبق للأمم المتحدة وتخاذل المجتمع الدولي

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