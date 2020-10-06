الساحل.. اشتباكات بأربعة قطاعات على رأسها مدينة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

الحديدة - الخليج 365

شهدت جبهة الساحل الغربي، اشتباكات عنيفة في أربعة قطاعات على رأسها مدينة الحديدة جراء تصاعد خروقات المليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار ومحاولاتها البائسة تحقيق اختراقات صوب المناطق المحررة.



وأفاد مصدر عسكري ميداني أن المليشيات الحوثية التابعة لإيران شنت هجوما مزدوجا داخل مدينة الحديدة الأول من جهة معسكر الدفاع الساحلي صوب مستشفى 22 مايو والأحياء السكنية المحررة بشارع الخمسين ، فيما استهدف الآخر قطاع مدينة الصالح من جهة كلية الهندسة ، وسرعان ما تم سحقهما.

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وفي جنوب الحديدة عاودت المليشيات التابعة لإيران هجومها على الدريهمي تزامنا مع هجمات مماثلة على حيس والجبلية انتهت جميعها بالفشل الذريع ومضاعفة خسائرها.

مؤكداً أن القوات المشتركة كانت لها بالمرصاد وكبدتها خسائر فادحة في مختلف القطاعات المشار إليها.

وكانت المليشيات الحوثية الإرهابية وضمن خروقاتها المتصاعدة لإتفاق ستوكهولم شنت في ساعات الصباح الأولى هجوماً هو الثالث على الدريهمي خلال 72 ساعة انتهى بهزيمة مماثلة لما انتهت إليه هجماتها السابقة في ذات القطاع