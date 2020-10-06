مدير الدريهمي: الحوثية نقضت اتفاق ستوكهولم بالهجوم على المديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

الحديدة - الخليج 365

وصف مدير مديرية الدريهمي فؤاد مكي تصعيد مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران ومهاجمة مدينة الدريهمي بالهمجي والإجرامي، حيث استخدمت مختلف الأسلحة لقصف منازل المواطنين في القرى والأحياء السكنية، في محاولة لتحقيق أي اختراق في هذه الجبهة دون جدوى أمام يقضة القوات المشتركة المرابطة في مواقعها.



وقال مدير مديرية الدريهمي الأستاذ "فؤاد مكي" أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، نقضت اتفاق ستوكهولم بالهجوم على مواقع القوات المشتركة جنوب وشرق المديرية، وقصفت منازل المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة.

مؤكداً إن القوات المشتركة ملتزمة باتفاق ستوكهولم أمام الخروقات الحوثية المتكررة منذ الإعلان عن هذا الاتفاق المشؤوم، وقامت بالدفاع عن مواقعها خلال الهجمات الأخيرة والتصدي للمليشيات الحوثية ببسالة، ونكلت بعناصرها التي ما زالت جثثهم مرمية في العراء حتى اللحظة.

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وبين مدير المديرية بأن المليشيات الحوثية منذ 2018 تتخذ من مواطني مركز المديرية دروعاً بشرية ومادة إعلامية للتلاعب السياسي على المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن هناك الكثير من المواطنين قد تضرروا جراء الهجوم الحوثي الأخير ونزحوا من منازلهم بقوة السلاح المفروضة عليهم من قبل الحوثيين إلى المناطق المحررة في المديرية مثل "الطائف، وغليفقة، والقازة، والنخيلة، والشجيرة، وغيرها".

وطالب فؤاد مكي بإنهاء اتفاق ستوكهولم الذي وصفه بالمشؤوم، وقال أن المليشيات الحوثية لا تؤمن بالمبادئ والاتفاقيات وتعتبر المعاهدات حبرا على ورق، حيث أنها لا زالت مستمرة منذ بدء سريان هذا الاتفاق بخروقاتها وانتهاكتها بحق المواطنين، بينما القوات المشتركة ثابتون ملتزمون بعدم خرق الهدنة.

ودعا مدير مديرية الدريهمي القوات المشتركة في الساحل الغربي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لردع المليشيات الحوثية وتحرير ما تبقى من مدينة الدريهمي ومدينة الحديدة.

وقال: إن "القوات المشتركة والتحالف العربي لديهم من القوة ما يكفي لتحرير مدينة الدريهمي و ما بعدها، لكنهم ملتزمون بالهدنة، وطالبهم بالمضي نحو تحرير بقية المدينة وإنقاذ أهلها الموجودين في مركز مديرية الدريهمي الذين تتخذهم المليشيات الحوثية كدروع بشرية"