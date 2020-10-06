المشتركة تدمر مرابض مدفعية وتخمد مصادر نيران حوثية بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 الحديدة - الخليج 365 تمكنت القوات المشتركة من تدمير مرابض مدفعية تابعة للحوثيين وأخمدت مصادر نيران المليشيات في متفرقة من الحديدة وكبدتها خسائر فادحة، جراء تواصل التصعيد الخطير لذراع إيران في اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن القوات المشتركة دمرت مرابض مدفعية حوثية قصفت مناطق مأهولة بالسكان في حي منظر التابع لمديرية الحَوَك وأخرى استهدفت القرى السكنية في مديرية الدريهمي وشرق مدينة الصالح الواقعة شرق مدينة الحديدة. Advertisements وفي السياق أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران الحوثيين التي استهدفت مناطق كيلو 16 وشرق مدينة الصالح ومديرية الدريهمي، واستخدمت معها الأسلحة المناسبة . وأكدت المصادر أن المليشيات الحوثية تكبدت خسائر في الأرواح بسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مسلحيها، وخسائر مادية بتدمير مرابض مدفعيتها وأسلحة ثقيلة ومتوسطة ومخازن ذخائر . هذا وكانت القوات المشتركة قد وجهت الضربات الموجعة المتتالية للمليشيات الحوثية في الأربعة الأيام الأخيرة في مناطق متفرقة جنوب الحديدة موقعة مئات القتلى والجرحى من العناصر الإرهابية الحوثية وتدمير عتاداً ومعدات تابعة للمليشيات

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