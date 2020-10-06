شكرا لبحثكم عن خبر محافظ العاصمة عدن يلتقي مدير مكتب المبعوث الأممي ويناقش معه اثر تاخر تنفيذ اتفاق الرياض وتأثيره على اداء السلطة المحلية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

ثمن محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، الجهود الكبيرة التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن السيد مارتين جريفت الهادفة إلى إحلال السلام في اليمن.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم السيد مروان عزت العلي مدير مكتب المبعوث الأممي بعدن، حيث أطلعه المحافظ على جهود السلطة المحلية بالعاصمة لمعالجة الكثير من المشكلات الناتجة عن غياب حكومة تصريف الأعمال وتأخير تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار المحافظ لملس إلى أن مُعظم المرافق والمؤسسات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين هي مؤسسات مركزية، وحل ومعالجة مشاكلها هو من اختصاص الحكومة، ولكن وفي ظل غياب الحكومة تحملت السلطة المحلية عبء تلك المشكلات التي تفوق امكانيات المحافظة.

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من جانبه أعرب مدير مكتب المبعوث الأممي عن ارتياح المجتمع الدولي لقرار تعيين الأخ المحافظ، مؤكداً أن القرار هو أحد ايجابيات اتفاق الرياض .

وأشار العلي إلى أن المجتمع الدولي ينظر بارتياح كبير للجهد الكبير المبذول حتى الآن من قبل السلطة المحلية، وللنتائج الايجابية السريعة التي تحققت حتى الآن، لافتاً إلى أن مكتب المبعوث الأممي استخلص الارتياح الشعبي العام في عدن من ردود الفعل الإيجابية لقرارات التغيير التي تم اتخاذها على أساس وطني وليس سياسي.

وناقش لملس والعلي عدداً من القضايا المتعلقة بجهود المبعوث الأممي في اليمن وسُبل تفعيلها بما يكفل تحقيق نتائج ملموسة، وتطرقا كذلك إلى ماوصلت إليه عملية التفاوض في العاصمة السعودية الرياض، مستبشرين بقرب انفراجة الأمور هناك ووصولها إلى نهايتها وقرب إعلان تشكيل حكومة المناصفة.

حضر اللقاء فادي المعوشي المستشار السياسي في مكتب المبعوث الأممي، ومحمد نصر شاذلي وكيل أول المحافظة.