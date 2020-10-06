شكرا لبحثكم عن خبر موظفو وعمال ميناء المكلا يرفعون الشارات الحمراء تمهيدا لخطوات تصعيديه أكبر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا/ خاص

رفع عمال وموظفي مؤسسة موانئ البحر العربي (ميناء المكلا) اليوم شارات حمراء كخطوة تصعيدية بناء على الاجتماع النقابي المنعقد والباين الصادر عن الوقفة الاجتجاجية التي نظمتها اللجنة النقابية لمؤسسة موانئ البحر العربي الاربعاء الماضي لوقف الاعتداء على مخطط مدينة 24 ابريل وذلك نظرا لعدم استجابة السلطات لما جاء فيه.

واصدرت اللجنة النقابية أعلنت فيه بدء التصعيد برفع الشارات الحمر في المؤسسات والمكاتب الحكومية والمواصلات العامة ابتداء من يوم الاثنين وحتى الثلاثاء على أن يبدأ الاضراب الجزئي لمدة ساعتين يومي الأربعاء والخميس القادمين ثم 4 ساعات بتاريخ 9 اكتوبر ويكون اضرابا عاما الثلاثاء 13 من اكتوبر الاسبوع القادم.

وفي مايلي نص البيان :

الأخوة/ موظفي وعمال مؤسسة موانئ البحر العربي المحترمون

الموضوع : اعلان

تهديكم اللجنة النقابية لعمال ميناء المكلا أطيب التحية والتقدير..

Advertisements

وبالإشارة الى الموضوع أعلاع وعلى المسؤولية التي تقع على عاتقنا كوننا جزء من الاتحاد العام للنقابات التي تمثل العمال نود اشعاركم بناءً على الاجتماع النقابي المنعقد بقيادات نقابية بساحل حضرموت وعلى البيان النقابي الصادر في 12/9/2020م ونظراً لعدم استجابة السلطة لما جاء في البيان وتماشيا مع وقفتنا الاحتجاجية التي اقيمت يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020م بحضور موظفي الميناء والمنتفعين حول حادثة الاعتداء على مخطط مدينة 24 أبريل من قبل مكتب الاوقاف وبعض المنتفعين معهم فقد قرر الاتحاد العام للنقابات التصعيد وفق الالية التالية :-

1- رفع الشارات الحمر في المؤسسات والمكاتب الحكومية والمواصلات العامة ابتداء من يوم الاثنين 5/10/2020م ويوم الثلاثاء 6/10/2020م.

2- يبدأ الاضراب الجزئي لمدة ساعتين يومي الأربعاء والخميس 7-8/10/2020م ثم 4 ساعات يوم 9/10/2020م وسيكون يوم الثلاثاء 13/10/2020م اضراباً عاماً.

وفي حالة عدم الاستجابة من قبل السلطة المركزية لمطالب النقابات سيتم الدعوة الى عصيان مدني عام.

والله ولي التوفيق...

صادر عن:

اتحاد نقابات عمال حضرموت

اللجنة النقابية لمؤسسة موانئ البحر العربي

ميناء المكلا