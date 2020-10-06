شكرا لبحثكم عن خبر تحذير عاجل للمواطنين من البنك المركزي (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - البنك المركزي بعدن يحذر البنوك من التعامل مع الشركات والمؤسسات المالية غير المرخصة حذر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن اليوم السبت البنوك من التعامل مع الشركات والمؤسسات المالية غير المرخصة تعمل في مجال المدفوعات وإصدار النقود الالكترونية. ونص قرار التعميم الصادر عن وكيل قطاع الرقابة في البنوك، "على عدم التعامل مع أي قرارات أو تعليمات صادرة من جهة غير مخولة قانونًا بذلك، تعمل في مجال المدفوعات وإصدار النقود الالكترونية".

وأضاف التعميم "ونظرًا لظهور شركات ومؤسسات مالية غير بنكية، تم إنشاؤها لتزاول أعمال حصرها البنك المركزي وفق تعليماته على البنوك تتعلق بإصدار النقود الإلكترونية، وإجراء عمليات التفاوض والتسويات بين المؤسسات المالية".

وحذر البنك من "التعامل مع هذه الشركات والمؤسسات المالية - لم يحددها- بأي شكل من الأشكال، سواء بفتح حسابات لها، أو إجراء أي تسويات مالية معها، محمّلا إياها المسؤولية الكاملة عن ذلك".

و منتصف سبتمبر ظهرت "شبكة WeNet، بترخيص من فرع البنك بصنعاء الخاضع للحوثيين المتخصصة في التحويلات الفورية، وأعلنت أنها متاحة من يوم 20 سبتمبر عبر 6 بنوك هي: الانشاء والتعمير، اليمن والكويت، سبأ، الاسلامي، اليمن البحرين، كاك بنك".