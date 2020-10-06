شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : القبض على خاطف الاطفال في بعدان بمحافظة اب وسط اليمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية بعدان محافظة إب من القبض على أحد المجرمين بعد محاولته اختطاف طفل عمره 11 عام.

وكشفت مذكرة إلى وكيل النيابة الجزائية من إدارة أمن بعدان عن قيام المتهم عبد الرقيب أحمد البحري بمحاولة اختطاف الطفل محمد ناصر الغولي.

ووفقا لمصادر محلية فإن المتهم يعمل كدلال متجول وقد حاول اختطاف الطفل غير أن بعض الحاضرين تدخل وأنقذ الطفل منه بتعاون مع رجال الأمن.

وانتشرت في الأونة الأخيرة عمليات الاختطاف والجرائم الوحشية بشكل مخيف وغير معهود على اليمنيين.

