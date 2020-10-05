شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد صرخة الإعلامية "علا الفارس" التي هزت استديو قناة MBC.. لن تصدقو ماذا فعل بها هذا المشهور الإماراتي على الهواء مباشرةً وجعلها تغادر المسرح.. "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعاد محترف العاب الخفه الإماراتي "معين البستكي" نشر فيديو قديم اثناء استضافته في احد برامج قناة MBC، الذي كانت تقدمة الإعلامية علا الفارس، وزميلها ياسر.

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وظهرت المذيعة علا الفارس خلال الفيديو وهي تقوم بمساعدة معين البستكي في لعبته التي يقدمها للجمهور على الهواء، ولكن في نهاية اللعبة انكسر "الجاك" الذي كانت تمسك به علا الفارس فصرخت بشكل قوي.

ومعين البستكي هو ساحر وعالم عقلية من دبي ، الإمارات العربية المتحدة، ويقدم نفسه بأنه خبير بالعاب الخفه وان مايقوم به ليس سحر.

واشتهر معين بسحره في الشارع ، والأوهام الكبيرة ، والعقلية وأداء السحر عن قرب للمشاهير الدوليين والعرب.

اما علا الفارس فهي اعلامية اردنية تبلغ من العمر 35 عام،

وبدأت مسيرتها الإعلامية في عمرٍ مبكرٍ، وتعدّ أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب «مجلة اوك البريطانية»، بدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها، والتحقت بعدها إلى الأخبار في قناة إم بي سي 1 كمذيعة ومقدمة البرنامج الأخباري الاجتماعي "ام بي سي في اسبوع».

وفي مطلع عام 2017 تقدمت باستقالتها من قناة MBC وتعاقدت مع مجموعة روتانا وتم تعطيل هذا التعاقد. وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

وفي 31 مايو 2019 أعلنت علا الفارس انضمامها لطاقم قناة الجزيرة لتقديم نشرات الأخبار وبرنامج منوع بعنوان "مع أو ضد " على قناة بي إن دراما التابعة للشبكة.