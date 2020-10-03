شكرا لبحثكم عن خبر صحفي ينبش سيرة شاهر عبدالحق : لم تستفد منه حتى قريته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الصحفي نبيل البكيري ان رجل الاعمال اليمني شاهر عبدالحق توفي دون ان تستفيد منه حتى قريته بمنطقة الاعبوس في تعز.

واثار شاهر جدلا سياسيا في حياته ومماته ايضا.

واضاف بالقول:"‏⁧‫#شاهر_عبدالحق‬⁩ ، ملك السكر، رجل أعمال يمني عالمي كبير، جدلية الناس حول شخصيته ليست سوى دليل على غموض حياته الخاصة، وكيف بنى هذه الامبراطورية المالية العابرة للقارات ، وسؤال الناس، اليوم عنه وعدم تفاعلهم حول موته،نتيجة طبيعية لغياب مسؤليته الاجتماعية تجاههم، وتجاه بلاده الصغيرة الاعبوس الأشد فقرا والأكثر ذكاءا وتفوقا أبنائها، وتجاه وطنه اليمن عموما و هو الذي كان بوسعه أن يكون بيل جيست اليمن. لكنه غادر دنياه كما دخلها أول مرة وكأن لم يكن يوما مليارديرا شهيرا وكبيرا، وأما حسابه فعلى خالقه نحن هنا بصدد تقييم حياته التي عاشها لذاته ونسى كل من حوله وهو المقتدر على فعل أي شيء ايجابي في حياة ناسه ومجتمعه لكنه لم يفعل .