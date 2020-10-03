شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعزي في وفاة أحمد سلوم المدير العام الأسبق لفرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أحمد عمر سلوم المدير العام الاسبق لفرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بساحل حضرموت.

Advertisements وتقدم المحافظ بخالص العزاء والمواساة لنجليه عمر ومحمد، والى افراد اسرته كافة، مشيدا بأدوار الفقيد الادارية خلال مشوار عمله بالهيئة وفرعها بساحل حضرموت، سائلا المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان . إنا لله وإنا إليه راجعون.

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