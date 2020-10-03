شكرا لبحثكم عن خبر اخر تطورات الوضع العسكري حول مدينة الحزم عاصمة الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يواصل أبطال القوات المسلحة المسنودة بالمقاومة الشعبية تلقين المليشيا الحوثية، الهزائم، وتحقيق الانتصارات النوعية، على المليشيا في محافظة الجوف.

وأفاد محافظ محافظة الجوف، اللواء أمين العكيمي لـموقع الجيش الوطني”سبتمبر نت” أن قوات الجيش أصبحت اليوم تطوق مدينة الحزم عاصمة المحافظة من ثلاثة اتجاهات، وأحرزت تقدمات ميدانية وعسكرية كبيرة، قيدت المليشيا الحوثية من أي تحرك طيلة الأيام الماضية.

مؤكداً أن المليشيا المتمردة، المدعومة من إيران، تلقت هزائم ساحقة وكبيرة في الأرواح والعتاد، في جبهات الحبيل والشهلا المطلة على منطقة بير المرازيق شرق المحافظة بعد أن تم تحريرها واستعادتها في وقت سابق.

ولفت محافظ محافظة الجوف أن عشرات الجثث من عناصر المليشيا الإجرامية ما تزال متناثرة على جبال وصحراء جبهات الحبيل والشهلا، التي تم تحريرها واستعادتها في المعارك العسكرية الأخيرة.