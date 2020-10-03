شكرا لبحثكم عن خبر المهرة .. أول تعليق للمحافظ بعد ضبط خلايا إرهابية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حيا محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، رجال القوات المسلحة والأمن الأشاوس العيون الساهرة بالمحافظة، التي تبذل كل غالي ونفيس وبإمكانيات محدودة وفي ظروف صعبة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة وفي عموم الوطن.
وثمن، المحافظ في تغريدات على حسابه الشخصي بتويتر، عالياً الدور المجتمعي والوعي العالي لدى كل أبناء المحافظة وساكنيها، والتفافهم حول اخوانهم في القوات المسلحة والأمن في محاربة كل الظواهر السلبية في المجتمع ومساهمتهم في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة والنأي بها عن مربع الصراعات والفوضى.
وتأتي تغريدات المحافظ بعد ساعات من تمكن الأجهزة الأمنية والعسكرية وبدعم معلوماتي من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، من ضبط خلايا إرهابية بمدينة الغيضة وقتل ثلاثة من عناصرها والقبض على آخرين.
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