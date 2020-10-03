شكرا لبحثكم عن خبر آلية تطبيق اتفاق الرياض تعتمد مبدأ التزامن بين الشقين العسكري والسياسي.. وتنطلق نحو الإعلان عن حكومة الكفاءات والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - افاد مصدر مسؤول انه تم التوافق في الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على تشكيل الحكومة الجديدة.

واضاف المصدر ان الطرفين استكملا اجراءات تشكيل حكومة الكفاءات المرتقبة المكونة من 24 وزارة، بعد مشاورات طويلة افضت الى التوافق على دمج الوزارات وترشيح الاسماء والتوافق عليها.

واشار المصدر انه من المتوقع ان يتم الاعلان عن الحكومة الجديدة وعودتها الى عدن الاسبوع القادم.

وعن الانسحابات العسكرية المتبادلة وباقي بنود الشقين العسكري والامني من اتفاق الرياض، اكد المصدر وفقا لعدن تايم ان كل ذلك سيتم بالتزامن.