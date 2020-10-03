شكرا لبحثكم عن خبر التفاصيل الكاملة لضبط خلايا إرهابية في المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر المركز الإعلامي لمحافظة المهرة، التفاصيل الكاملة لضبط خلايا إرهابية، في مدينة الغيضة، والتي قال أن الأجهزة الأمنية والعسكرية نفذتها بدعم معلوماتي استخباراتي من التحالف العربي.

ونقل عن مصدر أمني بمحافظة المهرة، قوله : أن الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة وبدعم معلوماتي استخباراتي من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تمكنت خلال الساعات الماضية، من ضبط خلايا إرهابية في مدينة الغيضة.

وأكد أن تحريات وعمل استخباراتي، نجح في رصد وتتبع ثلاثة مواقع تتحصن بها عناصر إرهابية قادمة من خارج المحافظة.

وأشار إلى أن القوات الأمنية والعسكرية وتعاون المواطنين، حاصرت مواقع الخلايا الإرهابية في عدد من أحياء مدينة الغيضة، واندلعت خلالها مواجهات عنيفة حاولت العناصر الإرهابية الفرار.

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وأوضح أن العمليات تكلل بالنجاح في ضبط الخلايا الإرهابية بعد مقتل ثلاثة عناصر إرهابية منها والقبض على العناصر الأخرى.

وبين أن قوات الأمن والجيش عثرت بداخل الثلاثة المواقع على أسلحة وأحزمة ناسفة ومتفجرات وأجهزة الكترونية.

وأشاد المصدر بجهود وشجاعة وبسالة الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تمكنت من ضبط الخلايا الإرهابية، دون تسجيل أي إصابات في صفوفها، مثمنا تكاتف المواطنين ووقوفهم إلى جانب قوات الأمن والجيش.

وشدد أن قوات الجيش والأمن وتلاحم المواطنين، ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الإضرار بالأمن والسكينة التي تنعم بها محافظة المهرة.

وبين أن الأجهزة الأمنية لم تفصح عن سير العمليات منذ انطلاقتها حرصا وحفاظا على انتهاء المهمة وكشف العناصر المرتبطة مع بعضها.